MotoGp, Quartararo verso l'Austria: "Voglio tornare a ottenere un buon risultato"

ROMA - Fabio Quartararo ha parlato in vista del Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese della Yamaha, dopo l'ottavo posto di Silverstone, proverà a tornare nelle posizioni di vertice per blindare il primo posto in classifica piloti. "Senza la consapevolezza di dover scontare una penalità in gara sarà un weekend normale - ha detto -. Dopo la delusione di Silverstone mi sono allenato come non mai e voglio dare il massimo per tornare ad ottenere un buon risultato. Nel 2019 e nel 2021 sono arrivato terzo su questa pista e l’obiettivo è ripetersi".