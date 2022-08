MotoGp, Bagnaia: "In queste gare voglio mettere pressione a Quartararo"

SPIELBERG - Pecco Bagnaia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Austria , valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota italiano è reduce da due vittorie di fila, prima della sosta in Olanda e due settimane in Gran Bretagna, e con un altro buon risultato potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla vetta. " Proverò a mettere pressione a Quartararo, guadagnando dei punti in queste gare , ma va detto che nelle ultime gare sono stato fortunato perché i miei rivali hanno avuto dei problemi - ha detto -. Adesso devo concentrarmi solo sul lavoro in pista, senza dimenticare che Aleix Espargarò è vicino a Quartararo in classifica ".

Il commento di Bagnaia

"Questo tracciato è positivo per noi, abbiamo dimostrato di essere competitivi qui - ha aggiunto Bagnaia -. Quest'anno tutte le moto sono messe bene, quindi davanti potremmo vedere chiunque. La Ducati è in buona forma e può lottare per stare davanti. Adesso arrivano tre tracciati buoni per noi, ma ogni anno le cose cambiano e anche le moto cambiano, quindi non voglio pensare alle prossime gare. Adesso penso all'Austria e voglio essere comptitivo qui come in altre gare, per guadagnare punti e recuperare terreno su Quartararo".