MotoGp, Aleix Espargaro sull'infortunio: "Ho recuperato, adesso va benissimo"

SPIELBERG - Aleix Espargaro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Lo spagnolo di Aprilia, reduce dall'infortunio rimediato a Silverstone, è riuscito a recuperare in tempo per scendere in pista al Red Bull Ring nel weekend in arrivo. "Negli ultimi dieci giorni ho recuperato dall'infortunio, ho qualche piccola difficoltà, ma adesso va benissimo - ha detto -. L'Austria non è mai stata particolarmente positiva per noi, ma l'Aprilia è migliorata, sia come motore sia come setting, quindi staremo a vedere".