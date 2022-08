MotoGp, Gp Austria: Italia da urlo in qualifica, pole di Bastianini davanti a Bagnaia

SPIELBERG - E' Enea Bastianini a prendersi la pole position nel Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Per il pilota del team Gresini è la prima volta in classe regina. E' una prima fila tutta targata Ducati quella che andrà a comporre la griglia di partenza nella gara di domenica al Red Bull Ring: dietro al riminese, infatti, ci sono le due Desmosedici ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller. Seconda fila aperta da Jorge Martin, quarto davanti a Fabio Quartararo e al compagno di squadra Johann Zarco. In crescita l'Aprilia, con Maverick Vinales settimo e Aleix Espargaro nono dopo aver cominciato dal Q2. In mezzo alle due moto di Noale c'è la Suzuki di Joan Mir.