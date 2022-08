MotoGp, pole di Bastianini in Austria: "Contentissimo, sapevo di poter fare qualcosa in più"

SPIELBERG - Enea Bastianini ha parlato dopo la pole position conquistata nel Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Per il riminese del team Gresini è la prima volta in classe regina: "Sono contentissimo perché è la mia prima pole in MotoGp, ha un valore aggiunto - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Non è stato facile ma già nelle FP4 abbiamo fatto uno step in avanti rispetto a ieri. Ci siamo avvicinati ancora di più e siamo pronti per la gara". Poche ore prima era stato annunciato l'arrivo della Sprint dal 2023: "Non so se sarà una cosa buona per me perché di solito vengo fuori negli ultimi giri" - ha affermato a riguardo.