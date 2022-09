MotoGp, Bastianini si prende le libere 2 a Misano: Bagnaia secondo

ROMA - Enea Bastianini ha girato più veloce di tutti gli altri piloti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Misano . Il pilota MotoGp della Gresini ha segnato un tempo di 1:31.517 , mettendo le ruote della sua GP21 davanti alla Desmosedici di Francesco Bagnaia , che è stato penalizzato per una manovra pericolosa nelle prove libere 1 . Terzo tempo invece per l'altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco, che ha preceduto Fabio Quartararo , quinto.

Gli altri piloti

Dietro il campione del mondo, la coppia delle Aprilia formata da Maverick Vinales e Aleix Espargaro, rispettivamente sesto e settimo. In ottava posizione Jorge Martin (Pramac), poi Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team). Chiude invece in decima posizione Franco Morbidelli, che sembra volersi riallineare sulle sue abituali prestazioni dopo un 2022 fin qui in sofferenza con la Yamaha.