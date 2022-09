MotoGp, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di San Marino

MISANO ADRIATICO - Fabio Quartararo è ancora in test alla classifica piloti dopo il Gran Premio di San Marino, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il campione in carica, quinto sul circuito di Misano, vede però sempre meno distante Pecco Bagnaia, che vince il Gp di casa, scavalca Aleix Espargaro e ora è a 30 punti dalla vetta. Quarta posizione per Enea Bastianini, secondo nella gara odierna, mentre in quinta piazza c'è Johann Zarco davanti a Jack Miller, entrambi caduti sulla pista in riviera