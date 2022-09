MotoGp, Domenicali avvisa Bastianini: "No a stupidaggini, è andato oltre"

ROMA - La Ducati vola a Misano trascinata da un Francesco Bagnaia in una forma smagliante che mette in fila la quarta vittoria consecutiva in MotoGp. I punti da Quartararo ora sono solo 30 e le speranze di rimonta sono più alte che mai. Tuttavia, Enea Bastianini, futuro compagno di squadra di Bagnaia, ha insidiato la vittoria del collega fino all'ultima curva, anche disegnando traiettorie al limite. Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati, ai microfoni di "Sky Sport" non ha apprezzato la troppa esuberanza del pilota Pramac: “Pecco è stato spaziale, Pinturicchio ha dipinto un altro capolavoro nonostante la pressione di Vinales prima e di Bastianini poi Enea è stato bravo fino all’ultimo giro, all’ultimo giro quella staccata se la poteva risparmiare, ha rischiato troppo, non ci piace".