MotoGp, Marquez: "Test a Misano importanti per me e la Honda"

ROMA - Marc Marquez torna in sella alla sua RC213V nei test di Misano per la MotoGp . Trascurando i tempi, le prestazioni dello spagnolo otto volte campione del mondo si sono mostrate in crescita. Queste le sue parole ai microfoni ufficiali del Motomondiale dopo la prima giornata di test: “ Dopo 100 giorni non è mai facile. Senti molto la velocità della moto, ma sto andando passo dopo passo e mi sento sempre più a mio agio . Non sono ancora pronto per coprire lunghe distanze perché mi servono più muscoli, soprattutto sulle spalle. Ma questi sono test importanti sia per me che per la Honda per l’anno prossimo". Nella giornata di ieri l'otto volte campione del mondo ha infatti completato 39 giri e sta iniziando a ritrovare gli automatismi dopo un lungo stop.

Le parole di Marquez

La presenza di Marquez era fondamentale per la Honda, soprattutto in chiave 2023, che dovrebbe essere la stagione del riscatto dopo un 2022 deludente. Il pilota spagnolo è consapevole di questo e aggiunge: "Il team sta lavorando molto e sappiamo di essere in una condizione non facile. Dobbiamo fare attenzione a cosa andremo a provare, ma sappiamo anche di dover fare cambiamenti per il 2023 per essere competitivi". Per quanto riguarda la condizione del suo omero destro, Marquez afferma: "Sento che il braccio si sta comportando in modo più naturale dopo l’operazione. Ma le tempistiche rimangono fondamentali, non ho ancora la costanza ma è normale. L’obiettivo era fare 40 giri, testare la mia condizione, esaminare le novità aerodinamiche". Il pilota della Honda però non vuole lanciarsi in pronostici: "Io in griglia ad Aragon? Non lo so, abbiamo delle tappe da rispettare, vedremo. Ora non possiamo decidere, perché dobbiamo valutare come reagirà il braccio a questi due giorni di test”, ha infatti concluso.