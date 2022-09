MotoGp, Dovizioso: "Nuovo casco molto bello, si può sviluppare"

ROMA - Andrea Dovizioso ha salutato la MotoGp con il suo dodicesimo posto al Gran Premio di Misano . La sua avventura sulle due ruote più veloci al mondo però non è finita. Ieri, infatti, il pilota di Forlì è comunque sceso in pista per i test sul circuito "Marco Simoncelli" con un solo obiettivo, come egli stesso rivela ai microfoni di "Sky Sport": “ Il mio test l’ho fatto per provare questo nuovo casco , nient’altro. È bellissimo, molto figo, la base e buona e si può sviluppare".

Le parole di Dovizioso

Il casco provato da Dovizioso presentava ieri forme molto affusolate, ideate per ridurre l'attrito con l'aria e aumentare la velocità massima. Questi però sono gli ultimi metri percorsi da Dovizioso su una moto della classe regina. A partire dal Gran Premio di Aragon non ci sarà in griglia e per lui si apre un nuovo capitolo. Ci sono però tante strade che comunque portano al paddock, come ad esempio quella del collaudatore. "Ultima volta con un casco MotoGp? Per il momento sì, ma la MotoGp è la MotoGp”, ha poi concluso Dovizioso, che è pronto a godersi il meritato riposo dopo oltre vent'anni nel Motomondiale.