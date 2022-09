MotoGp, day 2 test Misano: Quartararo in testa davanti a Bagnaia

ROMA - E' di Fabio Quartararo il miglior tempo nella seconda e ultima giornata di test della MotoGp a Misano Adriatico . Sul circuito in Riviera, il francese della Yamaha si è preso la prima posizione firmando il crono di 1:31.054. Dietro a lui subito la Ducati di Pecco Bagnaia , vincitore del Gran Premio di San Marino sulla stessa pista pochi giorni fa, mentre il terzo tempo lo firma l'Aprilia di Maverick Vinales . Seguono Enea Bastianini e l'altra Aprilia di Aleix Espargaro , rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Gli altri tempi

Sesta piazza per Jorge Martin, che precede Luca Marini e Miguel Oliveira. A chiudere la top ten ci sono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, con Johann Zarco appena dietro. Ottimo risultato per Marc Marquez, che al secondo giorno in moto dopo tanti mesi è tredicesimo davanti al compagno di squadra Pol Espargaro.