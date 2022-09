MotoGp, Bastianini: "Sono arrivate le scuse della Ducati, su Bagnaia avevo margine"

ROMA - "La Ducati dopo ha analizzato la gara e ha visto che avevo del margine. C’era più spazio di quello che magari poteva sembrare dallo schermo . Si sono scusati per aver detto questa cosa . Credo di non aver fatto nulla di sbagliato". Così a "Sky Sport" Enea Bastianini , che chiarisce il tentativo di sorpasso su Francesco Bagnaia all'ultimo giro del Gran Premio di Misano , quattordicesima tappa della MotoGp . Il pilota Gresini ha infatti cercato di infilare il suo futuro compagno di squadra con una manovra audace, che dalle riprese televisive era parsa piuttosto azzardata . A tal proposito sono arrivate anche le parole di Claudio Domenicali , amministratore delegato della Ducati, che ha rimproverato - a questo punto ingiustamente - Bastianini.

Competizione nel vivo

La vittoria a Misano sarebbe stata infatti fondamentale per Bagnaia, impegnato nella rincorsa a Fabio Quartararo, leader della classifica piloti. Ora che il trionfo è arrivato, il torinese ha accorciato il divario con il campione del mondo in carica, portandolo a 30 punti quando mancano sei gare alla fine della stagione. Bastianini ha insidiato fino alla fine Bagnaia e i due sono arrivati sul traguardo con soli 34 millesimi a dividerli. Le prospettive per il 2023 si preannunciano allo stesso tempo promettenti e complesse. La Ducati, infatti, dovrà fare gli straordinari per gestire due piloti ambiziosi e competitivi, che cercheranno entrambi di assicurarsi il mondiale l'anno prossimo.