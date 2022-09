MotoGp, Nakagami in Honda LCR anche nel 2023: è ufficiale

ROMA - Takaaki Nakagami firma per un altro anno con la Honda LCR e conferma il suo posto nella prossima MotoGp. Al netto di alcuni episodi (si veda il contatto con Bagnaia a Barcellona), il giapponese quest'anno si è confermato in crescita e si sta dimostrando un pilota concreto. "Sono molto felice di poter continuare a correre in MotoGp nel 2023 con Honda LCR. Vorrei ringraziare IDEMITSU e Honda HRC per il loro continuo supporto e non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione per dare tutto e ottenere i migliori risultati con la squadra. Nel frattempo, per il resto di questa stagione, continuerò a lavorare sodo per migliorare le mie prestazioni", ha detto il giapponese in un comunicato stampa.