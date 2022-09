MotoGp, GASGAS Factory Racing sceglie Augusto Fernandez: c'è la firma

ROMA - Augusto Fernandez sarà compagno di squadra di Pol Espargaro nel box della GASGAS Factory Racing , scuderia satellite KTM. Lo spagnolo di Maiorca, prossimo ai 25 anni, è stato il pilota che più si è messo in vista in Moto2 nel 2022 con quattro vittorie e si sente pronto per il grande salto, quello in MotoGp . “ Wow, è fantastico: poter fare il salto in MotoGp con GASGAS . Voglio ringraziare tutti nella struttura delle corse per tutto il loro supporto da quando ho firmato con il team Red Bull KTM Ajo l'anno scorso. Sono veramente felice. È un sogno . Abbiamo ancora del lavoro da fare in Moto2, ma l'anno prossimo voglio puntare al titolo”, ha detto Fernandez.

Le parole dei dirigenti KTM

“Seguo Augusto da alcune stagioni - ha detto Herve Poncharal, team principal di GASGAS Factory Racing - e abbiamo già discusso del passaggio alla classe superiore due anni fa, ma non era ancora pronto. Poi, è apparso molto chiaro che lo era. Sono entusiasta per il 2023 perché il nostro box avrà un mix di esperienza e giovinezza grazie a Pol e Augusto. Sono entrambi spagnoli e lavoreranno in modo positivo e costruttivo e questo è quello che stavamo cercando". Mentre Pit Beirer, direttore di GASGAS Motorsports ha aggiunto: “Augusto completa una coppia tutta spagnola per il primo anno della storia di GASGAS in MotoGP. Ha dimostrato di saper fare la differenza in un campionato molto serrato dove abbiamo visto diversi vincitori". "Riteniamo che abbia fatto di tutto per guadagnare la sua possibilità accanto a Pol nel 2023. Sta per fare il passo più difficile, dove la concorrenza è molto forte, ma noi crediamo in lui”, ha poi concluso il tedesco.