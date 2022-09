MotoGp, Bastianini: “Bello guidare ad Aragon, Vinales l'uomo da battere"

ARAGON – Non vuole porsi limiti Enea Bastianini, determinato a fare bene in occasione del Gp di Aragon , quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il talento italiano ha infatti ottenuto il quarto tempo complessivo nella prima giornata di libere e si è ripetuto nella mattinata di sabato, chiudendo sempre al quarto posto nelle FP3 . Bastianini non dovrà dunque passare dal Q1 e potrà avere grandi ambizioni in occasione delle qualifiche.

Il pensiero di Enea

“La giornata di venerdì è stata positiva. Per via del poco grip mi sono dovuto adattare, ma nel complesso siamo partiti bene. Nonostante qualche difficoltà col set-up non posso lamentarmi. Adoro guidare su questa pista - ha detto Bastianini ai microfoni di Sky Sport, prima di svelare chi l'ha impressionato maggiormente - Le Aprilia vanno forte e, in particolare, credo che l’uomo da battere sarà Vinales. Anche Bagnaia ha guidato bene e poi c’è Marquez, che è impressionante e in gran forma. Non c’è da stupirsi che vada così forte dopo la lunga assenza" ha concluso il pilota romagnolo.