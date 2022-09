MotoGp, la pioggia fa cambiare il programma del sabato: niente libere 3, piloti subito in qualifica

MOTEGI - Cambia per il maltempo il programma del sabato al Gran Premio del Giappone, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. A causa della pioggia arrivata nel primo pomeriggio sul circuito di Motegi, è scattata la bandiera rossa nel Q2 della Moto2, costringendo anche la classe regina ad attendere per scendere in pista nelle prove libere 3. Visto il poco tempo a disposizione è stato deciso di non disputare la terza sessione di FP per passare subito alla qualifica.