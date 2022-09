MotoGp, Gp Giappone: nessuna moto di casa sul podio, è la prima volta nella storia

ROMA - Ieri al Gran Premio del Giappone si è scritta la storia delle due ruote . Era infatti dal 1963, anno in cui la classe regina è arrivata nel paese del Sol Levante, che una moto giapponese (Honda, Yamaha o Suzuki) si presentava sempre a podio. Questo fino quando Jack Miller e Jorge Martin su Ducati e Brad Binder su KTM hanno chiuso davanti a tutti in MotoGp . Le due moto italiane e quella austriaca interrompono così una tradizione che durava da quasi sessant'anni e che certifica la bontà del lavoro dei tecnici europei.

Sintomi di una crisi

D'altro canto, però, questa statistica conferma il momento delicato dei costruttori giapponesi. La Honda prova a mascherare i difetti della RC213V con il ritorno di un recidivo Marc Marquez, la Yamaha si aggrappa alle straordinarie capacità di guida di Fabio Quartararo, mentre la Suzuki si arrende e dice addio al Motomondiale. È da queste considerazioni che il movimento motociclistico giapponese deve ripartire per ricostruire una reputazione che inizia a perdere lucentezza a causa dell'ascesa dei team europei. Il 2023 è dietro l'angolo e Yamaha e Honda devono dare segnali importanti per dimostrare come il calo di quest'anno sia stato solo un caso e non l'inizio di una pericolosa debacle.