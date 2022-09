MotoGp, dal 2023 si corre in Kazakistan: accordo per cinque anni

ROMA - È ufficiale: la MotoGp sbarca in Kazakistan. L'accordo, dalla durata quinquennale, permetterà al circuito di Sokol di restare nel calendario del Motomondiale fino al 2028. Il Kazakistan diventerà così il 30esimo paese al mondo ad aver ospitato almeno un Gran Premio dal 1949. Cifra tonda per la MotoGp, che nella Sokol International Racetrack troverà la sua 74esima pista in assoluto.