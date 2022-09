MotoGp, in Thailandia c'è solo Marquez: caccia a un nuovo vincitore

ROMA - La MotoGp presenta in calendario il Gran Premio di Thailandia, una delle tappe più recenti del Motomondiale. Finora, infatti, sono solo due le edizioni disputate che hanno visto un solo mattatore: Marc Marquez su Honda. Il "Cabroncito" ha saputo imporsi in Thailandia nel 2018 e nel 2019, quando per lui è arrivato proprio su questa pista l'ottavo mondiale, l'ultimo finora per il pilota spagnolo. In entrambi i casi, Marquez ha infilato i suoi avversari (nel 2018 Andrea Dovizioso e nel 2019 Fabio Quartararo) all'ultimo giro, confezionando due entusiasmanti trionfi su questa pista lunga 4,6 chilometri e formata da 12 curve (5 a sinistra, 7 a destra).