MotoGp, Petrucci: "Essere qui è un bellissimo regalo, voglio divertirmi"

ROMA - Danilo Petrucci torna ad assaporare le sensazioni che solo una tappa di MotoGp riesce a trasmettere . Ritiratosi dal Motomondiale l'anno scorso, ora il pilota italiano è stato chiamato dalla Suzuki per sostituire l'infortunato Joan Mir al Gran Premio di Thailandia . La gioia è tanta e Petrucci lo dimostra ai microfoni di "Sky Sport": “ Sono molto emozionato. Lo considero un grande regalo che mi ha fatto Suzuki. Ringrazio Livio Suppo che ha avuto l’idea di farmi correre. L’occasione - dice Petrucci - è nata in un lampo e siamo partiti per l’altra parte del mondo". Una volta ricevuta la proposta, Il pilota della Dakar 2022 non ha perso tempo: "Quando mi è stato chiesto di correre qui in Thailandia ci ho pensato poco e ho detto ‘ Quando mi ricapita? ’. Quindi sono contento anche se ci sarà molto da fare, ma sono contento e voglio prendermela con calma", ha infatti affermato

Niente valigia

L'annuncio ha colto di sorpresa Petrucci, che doveva tornare in Italia, visto che la Motoamerica è terminata (secondo posto per l'italiano): "Non avevo neanche la valigia, mio fratello è dovuto andare a comprarla apposta. Dovevo trasferirmi a casa alla fine del campionato e invece sono qui in Thailandia”, ha infatti aggiunto Petrucci. Ora però bisogna scendere in pista su un circuito che probabilmente sarà bagnato dalla pioggia per larga parte del weekend. Consapevole di questo, Petrucci conferma: "Sarà difficile, ma sono carico di poter fare bene. Tutti vogliono guidare una moto così competitiva: è questa la cosa che mi incuriosisce di più. Sarà l’aspetto più bello, insieme al lavoro con il team". Per poi concludere: "Me la voglio godere e voglio divertirmi. Non me lo sarei mai aspettato".