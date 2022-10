MotoGp, Alex Marquez: "Ogni giorno che passa è un giorno in meno in Honda"

ROMA - Alex Marquez ha parlato dopo l' ottavo posto nel Gran Premio di Thailandia , valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota spagnolo, in forza al team di Lucio Cecchinello, ha evidenziato la difficile situazione all'interno della Honda durante il campionato in corso, come affermato in altre occasioni anche da altri piloti della casa giapponese: "Gli altri team sembrano aver fatto un passo avanti da Misano, mentre noi siamo allo stesso punto - ha detto ai microfoni di "Dazn Spagna" -. È una situazione difficile. Non lo nego, nessuno ti aiuta ed è difficile rimanere motivati ".

Il commento di Marquez

"In questa situazione, la Honda è la prima a perdere tempo - ha aggiunto Marquez -. Ha buoni piloti per testare le cose e portare avanti il loro progetto che non è al meglio e non ne approfitta. Ci metto sempre tutti i miei sforzi, ma non c'è niente che possa aiutarmi. Così non riesco a divertirmi, specialmente quando vedo che la Honda ha il potenziale per venirmi incontro e non lo fa. Cerco di rimanere positivo, pensando che ogni giorno trascorso è un giorno in meno - ha concluso lo spagnolo -. Sarò comunque professionale fino all'ultimo momento con questa squadra".