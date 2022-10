MotoGp, Petrucci: "Dico grazie alla Suzuki"

ROMA - Non è stato un 2022 noioso per Danilo Petrucci che tra Dakar, MotoAmerica e nell'ultimo weekend MotoGp, con la sostituzione di Joan Mir in sella alla Suzuki, è sempre stato impegnato in pista. Un ritorno nel paddock undici mesi dopo però non facile per lui, soprattutto a causa della pioggia che ha ritardato l'inizio della corsa di circa un'ora. "Non aver potuto provare questa moto sul bagnato è stato un problema - ha spiegato Petrucci a Motorsport - ma ci tengo a ringraziare tutto il team per il lavoro svolto. Il passo inizialmente era buono, ma con la pista che si asciugava ho iniziato a soffrire con l'anteriore, comunque alla fine non ho commesso errori e penso che con un warmup bagnato avrei conquistato la zona punti".