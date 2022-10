MotoGp, Marc Marquez: "In Thailandia buone sensazioni"

ROMA - Dopo la caduta al ritorno in pista ad Aragon , Marc Marquez ha centrato due piazzamenti nella top-5 - rispettivamente un quarto e quinto posto - nei due weekend asiatici, risultati positivi visto il rientro in MotoGP dopo oltre tre mesi di stop. Il sette volte campione del mondo iberico ha mostrato segnali confortanti soprattutto non essendo al 100% della condizione. "La cosa importante è stata l’evoluzione molto positiva delle ultime settimane ed era quello che cercavamo – ha affermato in un'intervista allo sponsor Estrella Galicia 0.0 – sono stati fatti passi in avanti molto decisi e abbiamo gestito tutto abbastanza bene".

"In Thailandia competitivo"

Soprattutto nell'ultimo fine settimana di corse in Thailandia, Marquez ha mostrato segnali di crescita in ogni condizione, ottimo viatico soprattutto in vista della prossima stagione. "In Thailandia mi sono sentito competitivo sia con pista asciutta che sul bagnato ora posso ‘giocare’ con la mia moto e questo lo ritengo assolutamente positivo, perché non potevo farlo da molto tempo, ma devo dire che c'è ancora tanto lavoro da fare per raggiungere il 100%”, ha concluso il numero 93 Honda.