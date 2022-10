MotoGp, Mir: "Chiudere forte la stagione in Suzuki"

"Tornare forti in queste tre gare"

Per la Suzuki saranno gli ultimi tre appuntamenti in MotoGp, con Mir che punta alla conclusione della sua storia con la scuderia, valsa anche un titolo mondiale in classe regina nel 2020, nel migliore dei modi. "Non ci meritiamo di terminare così, con risultati non buoni. Ora la cosa più importante - conclude il classe 1997 - è andare forte in queste tre gare con la Suzuki e poi per pensare alla stagione 2023 ci sarà tempo".