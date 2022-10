MotoGp, Bezzecchi: "Per andare forte qui servono i maroni"

PHILLIP ISLAND - Marco Bezzecchi ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio d'Australia , valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota del team VR46 ha concluso la prima giornata sul circuito di Phillip Island con il secondo tempo in classifica combinata. " Per andare forte a Phillip Island ci vogliono i maroni. Sono contento per il risultato di queste prove libere. È stata una bella giornata, abbiamo fatto un grande step nelle Libere 2. C’è molto vento e questo complica le cose, solitamente io non sono un fenomeno con il vento, qui invece mi sono trovato bene. Anche se la moto si muoveva ogni tanto, io sono riuscito comunque a guidare in modo fluido e veloce".

In cerca di esperienza

"In alcune piste mi trovo subito a mio agio, in altre piste meno, questo fa parte del mio percorso di crescita - ha aggiunto Bezzecchi -. Il podio di Assen è stato una bella iniezione di fiducia, mi ha aiutato nel prendere consapevolezza di quello che posso fare. Mi piacerebbe fare una bella gara qui in Australia, purtroppo non ci sono riuscito in Thailandia nonostante una bella qualifica, è stato tosto moralmente vedere che gli altri andavano molto più veloce di me. Non avevo mai guidato con quelle condizioni in MotoGp, mi serve un po' di esperienza in più. Mi piacerebbe fare bene a Phillip Island anche per cancellare la gara di Buriram".