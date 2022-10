MotoGp, Bagnaia: "Abbiamo il passo per vincere o almeno puntare al podio"

Le parole di Pecco

"Rallentare non avrebbe avuto senso, visto che i piloti alle mie spalle non mi avrebbero comunque passato. Essendo in lotta solo con Quartararo e non con altri, come ad esempio Marc, non mi dà fastidio essere seguito. Per il momento, pur avendo diverse moto dietro, siamo riusciti a fare la prima fila che è la cosa più importante - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport Bagnaia, che poi ha proseguito – Il nostro passo è sufficiente per vincere o quantomeno per il podio. Durante le FP4 abbiamo fatto un bel passo in avanti, alla seconda uscita abbiamo risolto molti problemi. E’ facile che ci sia una gara di gruppo, perciò bisogna gestire le gomme. Bisognerà essere intelligenti e provare a spingere quando si avrà l’occasione".