MotoGp, duello Quartararo-Bagnaia: Ducati sogna il titolo, la situazione a tre gare dalla fine

ROMA - Il Mondiale più appassionante degli ultimi anni in MotoGp va verso la volata finale . A sole tre gare dalla fine, la classifica recita così: Quartararo 219 punti, Bagnaia 217, Aleix Espargaro 199, Bastianini 180 e Miller 179 . Questi i cinque piloti ancora in corsa per il titolo della classe regina, anche se verosimilmente saranno i primi due a giocarsi il titolo fino all'ultima curva. Quartararo, campione in carica dopo il trionfo del 2021, ha visto sfumare, gara dopo gara, tutto il suo vantaggio su Bagnaia , autore di una seconda parte di campionato ai limiti della perfezione, che gli ha permesso di arrivare a due sole lunghezze dal rivale.

La situazione

Il tris di tappe conclusive comincia dall'Australia. A Phillip Island Quartararo potrebbe provare ad allungare su tutti con un successo che manca da troppo tempo, mentre a Bagnaia basterà chiudere davanti al francese e nella top ten per effettuare il sorpasso tanto atteso in casa Ducati. Per Espargaro, Bastianini e Miller sarà fondamentale ottenere il miglior risultato possibile per poter restare ancora in corsa. Il 23 ottobre si correrà invece a Sepang, in Malesia, mentre il 6 novembre si chiuderà la stagione nel classico appuntamento di Valencia.