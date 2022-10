MotoGp, Gp Thailandia: la classifica piloti aggiornata

BURIRAM - Pecco Bagnaia chiude terzo nel Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo appuntamento stagionale di MotoGp, ma festeggia un notevole balzo in avanti nella classifica piloti. Il ducatista accorcia infatti le distanze dal leader Fabio Quartararo, il quale non va oltre il 17° posto. Con sole tre gare ancora da disputare, sono appena due i punti che separano l'azzurro ed il francese. Leggermente più staccato Aleix Espargaro, che termina nono e prova a restare in scia. Poche speranze infine per Bastianini e Miller.