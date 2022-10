MotoGp, Gp Australia: la classifica piloti aggiornata

PHILLIP ISLAND - La classifica piloti del Mondiale 2022 di MotoGp vede Pecco Bagnaia conquistare il comando dopo il terzo posto nel Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima e terzultima tappa della stagione. Il pilota della Ducati ha ora 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, secondo con a sua volta 13 lunghezze di distacco su Aleix Espargaro, mentre Enea Bastianini è quarto. Il Mondiale 2022 potrebbe quindi già decidersi in Malesia, ma servirà il risultato giusto per Bagnaia.