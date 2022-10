MotoGp, Espargaro è una furia: "Sono inca****o, la moto non andava"

PHILLIP ISLAND - Aleix Espargaro ha parlato dopo il nono posto nel Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota di Aprilia, nonostante un piazzamento poco utile ai fini della classifica, rimane terzo in graduatoria e ancora in corsa per il titolo. "Sono partito bene, aggressivo e la prima parte di gara ero in gruppo - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Poi man mano che passavano i giri la gomma si consumava e l'elettronica toglieva moltissimo, la moto non andava avanti. E' stato molto frustrante, non c'era niente che potessi fare".