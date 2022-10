MotoGp, Bagnaia campione in Malesia se... Le combinazioni per il titolo

ROMA - Pecco Bagnaia è padrone del suo destino. Con il terzo posto nel Gran Premio d'Australia, il pilota Ducati ha completato la rimonta e si è portato per la prima volta in testa alla classifica di MotoGp quando mancano solo due gare al termine del Mondiale 2022. In pochi mesi, il torinese è passato da un -91 a un +14 su Fabio Quartararo, che ora insegue e vede complicato il secondo titolo di fila. La classifica recita: Bagnaia 233 punti, Quartararo 219, Espargaro 206 e Bastianini 191, ragion per cui all'inseguimento e ancora matematicamente in corsa per il campionato ci sono anche Aleix Espargaro ed Enea Bastianini. Bagnaia potrebbe però aggiudicarsi il titolo già al Gp della Malesia. Per chiudere la partita a Sepang, Bagnaia dovrà quindi aumentare il suo vantaggio in modo da essere irraggiungibile nella gara finale a Valencia, e quindi in sostanza arrivare a oltre 25 punti di distacco dal francese.