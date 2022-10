MotoGP, Quartararo a Valencia per soffiare il mondiale a Bagnaia: cosa deve accadere

ROMA - Vincere e sperare in un piazzamento al di sotto del quindicesimo posto per "Pecco", è questa l'unica possibilità che ha Fabio Quartararo per realizzare un'incredibile rimonta nell'ultimo Gran Premio, quello di Valencia, che significherebbe doppietta mondiale. Un'eventualità molto remota, oltre che per i 23 punti di vantaggio in classifica a favore di Francesco Bagnaia, anche in virtù dei precedenti del campione iridato 2021 a Valencia. Infatti finora Quartararo non ha ancora mai vinto su questa pista, partendo dalla Moto 3, quando centrò al massimo un quattordicesimo posto.