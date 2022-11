MotoGP, Bezzecchi punta la vittoria: "A Valencia per chiudere alla grande"

ROMA - Marco Bezzecchi non pago degli ultimi risultati ottenuti vuole chiudere la stagione da protagonista nell'ultimo GP di Valencia. Il "Rookie of the Year 2022" dopo gli ultimi due quarti posto consecutivi e la pole messa a segno in Thailandia punta alla prima vittoria in classe regina nell'ultimo appuntamento dell'anno. "Sono concentrato per chiudere al meglio la stagione. Gli ultimi due GP -afferma il pilota classe 1998 - sono andato davvero forte e sono davvero contento degli ultimi risultati".