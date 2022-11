MotoGP, Quartararo: "Per Bagnaia sembra sempre tutto facile"

VALENCIA - Manca solo l'ultimo weekend di Valencia, l'ultima fatica e poi anche la MotoGP avrà il suo campione del mondo 2022. Il leader mondiale Francesco Bagnaia dovrà difendersi dalla rimonta di Fabio Quartararo. "Pecco ha avuto una grande velocità per tutto l'anno, per lui sembra sempre molto semplice, ha un potenziale che non traspare in tv, ma invece è veloce in tutte le situazioni, sia in qualifica sia in gara. Noi invece - ha spiegato il pilota Yamaha -prima dell'inizio della stagione, abbiamo avuto delle brutte notizie in riferimento alla moto. Mi lamentavo tanto e non ero abbastanza concentrato come necessario. Comunque ho avuto una prima metà di stagione ottima, poi ho commesso qualche errore, ma siamo ancora in lotta nell'ultima gara. Questa stagione, sarà molto preziosa per il futuro".