MotoGP, Bagnaia indietro nelle libere 1 a Valencia, Quartararo in testa

Gli altri piloti

Quinto tempo per la Suzuki di Alex Rins, che questo weekend saluterà la scuderia giapponese pronta all'addio al Motomondiale, davanti alle due Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin, rispettivamente in sesta e settima posizione. Ottavo Miguel Oliveira, che precede Aleix Espargaro e Joan Mir. Quattordicesimo crono per Enea Bastianini, all'ultimo weekend prima del salto in Ducati ufficiale.