MotoGP, Bagnaia e la pressione: "Ma riesco ancora a dormire"

VALENCIA - "Riesco anche a dormire, sono soddisfatto dell'ottavo tempo e della giornata anche se non tutte le Ducati sono andate bene". Pecco Bagnaia ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l'ottavo tempo in qualifica al Gran Premio di Valencia, diciannovesimo e ultimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota Ducati partirà dalla terza fila nella gara in cui si giocherà con Fabio Quartararo la possibilità di conquistare il primo titolo in classe regina. Il francese della Yamaha, chiamato a un'impresa, scatterà invece dalla quarta casella in griglia.