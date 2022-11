MotoGP, Dovizioso applaude Ducati: "Ottimo lavoro. Bagnaia-Bastianini? Sarà una grande sfida"

ROMA - Il dominio Ducati, capace di conquistare tutti e 3 i titoli in palio, con Francesco Bagnaia a portare a casa il mondiale piloti e la casa di Borgo Panigale a trionfare sia in quello dei team che nei costruttori, non ha lasciato indifferenti gli spettatori della MotoGP. Tra questi c'è anche Andrea Dovizioso, ormai ex pilota della casa italiana che, ai microfoni di Sky Sport, si è complimentato con gli uomini della Rossa a due ruote: "Sono contento per Ducati, Bagnaia nella seconda parte di stagione ha fatto paura. Sono riusciti a portare a casa il campionato, sono stati bravi. Titolo meritato perché hanno lavorato su aspetti che altre case non hanno considerato. Gran lavoro di Ducati e complimenti a Pecco. Convivenza tra Bagnaia e Bastianini? Tutti aspettiamo questa sfida. Bastianini ha dimostrato di avere velocità e che, se è in giornata, è imbattibile. Deve diventare più costante ma sarà una sfida bellissima", le sue parole.