MotoGP Ducati, Bastianini lancia la sfida a Bagnaia: "Vinca il migliore"

ROMA - Nemmeno il tempo di festeggiare il titolo di Pecco Bagnaia che in Ducati si pensa già al 2023, dove nel team ufficiale arriverà Enea Bastianini . Il pilota riminese, terzo nel Mondiale dietro al nuovo compagno di squadra e a Fabio Quartararo , è pronto a giocarsi le sue carte nella scuderia che nel 2022 ha portato a casa tutti i titoli possibili. Sarà quindi un grosso stimolo per Bastianini correre nello stesso box del neo campione del mondo: "Conosco Francesco da molto tempo, e quando ci siamo confrontati direttamente, a volte ha vinto delle gare lui, altre volte io - ha detto ai microfoni di Sky Sport durante l'EICMA -. L’obiettivo sarà quello di sfidarci e poi che vinca il migliore . In questo momento comunque il migliore è lui, per cui sarà bello confrontarci , ma io prima di tutto dovrò cercare di imparare e di collaborare con lui, cercando di potenziare al massimo la Ducati".

Prime impressioni

"Il colore rosso mi fa un grande effetto, perché non l’avevo mai indossato - ha inoltre detto Bastianini dopo le prime prove in pista con Ducati -. I test di Valencia hanno rappresentato per me l’esordio in questo nuovo team e personalmente mi sono molto divertito. Ho iniziato subito a lavorare sulle parti nuove del prossimo anno, cercando di conoscere al meglio la squadra e di comprendere le nuove tipologie di lavoro, trovandomi bene dal primo momento".