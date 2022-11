MotoGP Ducati, Bagnaia riceve il Collare d'Oro: "Titolo? Ancora non ci credo"

ROMA - Pecco Bagnaia ha parlato in occasione della cerimonia di consegna del Collare d'Oro al merito sportivo del Coni, ricevuto in seguito alla vittoria del Mondiale Piloti 2022 di MotoGP. Il pilota Ducati ha trionfato per la prima volta in carriera nella classe regina dopo una rimonta incredibile su Fabio Quartararo nella seconda parte di stagione. "Ancora non mi rendo bene conto di cosa è successo - ha detto a margine -. Si parla di sport individuale, ma come in tutti gli sport ci sono tantissime persone, dai manager al preparatore ai tecnici, che danno il massimo. Io sono sono quello che porta il tutto al traguardo, e non sempre.Un lavoro combinato che tira fuori il meglio da tutte le parti. Siamo riusciti a vincere il titolo tutti insieme".