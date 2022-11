MotoGP, Lorenzo sottovaluta così Bagnaia. Quando un Mondiale vinto non basta…

ROMA - Jorge Lorenzo ha lasciato da diversi anni la MotoGP da pilota, ma non sono mai mancati i suoi interventi di commento al Motomondiale. Divenuto opinionista del Mondiale per "DAZN Spagna", il maiorchino è intervenuto ancora una volta per dire la sua dopo la vittoria del titolo da parte di Pecco Bagnaia: "Le persone devono abituarsi a questi nuovi piloti. Quartararo e Bagnaia non hanno la personalità forte come anni fa, però la MotoGP attuale è sana e con gare entusiasmanti. Ducati è stata la moto migliore e anche i suoi piloti. Bagnaia, Martin e Bastianini porteranno ulteriore felicità in Ducati. Il più forte è Marc Marquez e in secondo luogo direi Fabio Quartararo".