MotoGP, il crollo di Quartararo: "Ecco quando ho perso il Mondiale"

"A Misano la svolta"

Nonostante Quartararo sia arrivato alla pausa estiva con 21 punti di vantaggio su Aleix Espargaro e ben 66 su "Pecco" Bagnaia nella seconda parte qualcosa è cambiato. "Al rientro a Silverstone è stata dura, meno in Austria, ma a Misano c'è stato il vero colpo al morale. Con una moto molto veloce e senza problemi siamo arrivati quinti. Davvero molto frustrante. Poi ci sono stati degli errori in Thailandia e Australia. In alcuni momenti non avevamo il potenziale per vincere, ma ho voluto spingere troppo, una lezione da imparare per il futuro per non ripetere questi errori", così ha concluso il pilota Yamaha.