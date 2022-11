MotoGP, FIM Awards: tra i protagonisti anche il campione del mondo Bagnaia

ROMA - I FIM Awards 2023 vedranno protagonista Francesco "Pecco" Bagnaia. Il neo campione del mondo con la Ducati, infatti, sarà tra i protagonisti della cerimonia che sarà ospitata sabato 3 dicembre al Palacongressi della città romagnola. La serata celebrerà i campioni del mondo 2022, tra cui quello in MotoGP di Francesco Bagnaia e quello in EnduroGP di Andrea Verona. Un'occasione per rendere onore al pilota Ducati per l'impresa compiuta in 2022 che lo ha visto grande protagonista con una rimonta straordinaria su Fabio Quartararo.