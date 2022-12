MotoGP, l'indiscrezione sul team di Valentino Rossi: "Dal 2024 con Yamaha"

ROMA - "In una ottica di medio-lungo termine, non è una soluzione ideale avere quattro team". Paolo Ciabatti aveva parlato così pochi giorni fa ai microfoni di "Speedweek", evidenziando la supremazia numerica delle Ducati nella griglia di MotoGP . Un dato che non è passato inosservato a Jorge Viegas , rieletto presidente della Federazione Internazionale del Motociclismo a Rimini, il quale ha spiegato che in un prossimo futuro il numero di moto della casa emiliane potrebbe scendere.

VR46 verso Yamaha

Sarebbe il team VR46, che ha esordito in MotoGP nel 2022, a lasciare Ducati. "Non vedo bene questa situazione, ma credo che sarà solo per il 2023 - ha detto Viegas ai microfoni di Rai Sport -. Nel 2024 il team di Valentino Rossi potrebbe passare da Ducati a Yamaha. Per ora è un’idea e non c’è nulla di confermato, ma sto dando una notizia, ovvero che avremo sei Ducati e quattro Yamaha".