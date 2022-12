MotoGP, Ezpeleta difende la Ducati: "Come con Valentino Rossi"

ROMA - Il Triplete ottenuto nella stagione 2022 dalla Ducati ha mostrato come la scuderia di Borgo Panigale sia attualmente una spanna superiore a tutte le altre. Questo dominio ha creato malcontento nelle altre scuderie evidenziato diverse volte, come nel caso della battuta di Marc Marquez riguardante la "Ducati Cup". Con 8 Ducati in pista su 20 prototipi nel 2023, gli avversari sono ancora più preoccupati, ma ci pensa il Ceo Dorna Carmelo Ezpeleta a smorzare i toni.

"Stesso regolamento per tutti"

Ezpeleta ha ricordato come nel mondo della MotoGp ci siano stati diversi cicli. "Come ai tempi di Valentino Rossi e Marc Marquez. Tutti hanno le stesse possibilità e il regolamento è identico per tutti. Lasciamo che gli altri costruttori si muovano. Ci saranno otto Ducati al via perchè i team privati, che sono importanti, hanno trovato offerte migliori. In passato abbiamo avuto otto Honda o Yamaha".