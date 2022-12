Anche Lorenzo celebra Valentino Rossi: "Ha aiutato tutta la MotoGP"

ROMA - " La figura di Valentino Rossi ha aiutato molto lo sport in termini di popolarità . Questo è innegabile". Anche Jorge Lorenzo ha evidenziato la grandezza di Valentino Rossi in MotoGP . Il pilota spagnolo, uno dei numerosi rivali che hanno dato battaglia al Dottore nella sua lunga carriera, ha parlato dell'importanza del numero 46 per il Motomondiale in un'intervista ai microfoni di "Motorbike Magazine". " I grandi rivali di Valentino Rossi hanno beneficiato della sua popolarità - ha detto -, perché essendo il più grande rivale ha trasferito parte dell’attenzione anche su di noi. Inoltre avevamo un carattere forte e diverso da quello di Valentino. Quindi c’erano sempre diversi caratteri differenziati, con la nostra personalità molto marcata".

Sulla MotoGP di oggi

"A parte Marquez, che ha molta personalità, e Quartararo, un po’ meno, vedo una certa mancanza di quel carisma o carattere marcato che c’era prima - ha aggiunto Lorenzo -. Non mi sono ancora abituato a questi nuovi nomi, o forse non c’è un dominatore come prima. Ricordo che quando Schumacher non era in F1 non era la stessa cosa, perché era un grande dominatore; quando mancava Michael Jordan nel basket, anche quando mancheranno Messi e Cristiano Ronaldo ci sarà una certa flessione".