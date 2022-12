MotoGP, Marquez e il terrore in Indonesia: "Non volevo più correre, il ritiro era lì"

ROMA - "Dopo un incidente come quello è vero che, essendo tutti noi degli esseri umani, non vorresti più salire in moto. A quel punto però subentra quella che è la tua professionalità, non la tua passione. Vedevo doppio, ma la testa era ok". Marc Marquez ha raccontato i terribili attimi durante e dopo la caduta di cui è stato vittima nel Gran Premio d'Indonesia, durante la stagione 2022 di MotoGP. Il pilota di Cervera è reduce dall'ennesima complicata stagione, tra incidenti e problemi fisici che lo hanno costretto a lunghi stop e diversi interventi chirurgici.