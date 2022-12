MotoGP, Marquez e i problemi al braccio: quanti dubbi per il 2023

ROMA - "Non so quale sarà il mio 100% con quel braccio destro. Naturalmente, non sarà esattamente come il mio braccio sinistro, perché il braccio destro è stato aperto quattro volte. Ho subito quattro interventi chirurgici, quindi non è un braccio normale". Marc Marquez ha parlato così delle sue condizioni fisiche a pochi mesi dall'inizio della nuova stagione. Intervistato dai canali ufficiali della MotoGP, il pilota della Honda ha sottolineato le tante incertezze sullo stato di un braccio destro che, negli ultimi due anni, ha subito ben quattro interventi chirurgici.