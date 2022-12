MotoGP, Quartararo sfida Bagnaia: "Per me conta solo vincere"

ROMA - A Fabio Quartararo pesa ancora la rimonta subita da Pecco Bagnaia nel Mondiale 2022 di MotoGP, che ha poi visto il pilota Ducati laurearsi campione del mondo. Il francese, che ha visto sgretolarsi i suoi 91 punti di vantaggio tappa dopo tappa, arriva al 2023 con l'intenzione di non sbagliare ancora. Sul suo bottino del campionato appena concluso, che ammonta a tre vittorie e cinque apparizioni sul podio, afferma: "Se puoi ottenere questi risultati, puoi sicuramente rimanere in MotoGP per qualche anno. Nel mio caso non conta solo esserci, voglio tornare a vincere, questo deve essere chiaro".