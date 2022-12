MotoGP, l'avvertimento di Pedrosa: "Marquez una minaccia per la Ducati"

ROMA - Le condizioni di Marc Marquez sono uno dei grandi interrogativi in vista del prossimo motomondiale. Le ultime tre stagioni del fuoriclasse spagnolo sono state piene di infortuni e per tanti addetti ai lavoro lo spagnolo della Honda è l'unico a poter interrompere il dominio Ducati. Di questo pensiero è anche il suo ex compagno di squadra Dani Pedrosa. "Se Marc sta bene fisicamente e trova feeling con la moto può smantellare i piani Ducati - ha dichiarato ai microfoni di Dazn - è un ragazzo imprevedibile che può fare cose che non ti aspetti".