MotoGP, Marini e Bezzecchi in montagna, Quartararo a Saint Tropez: tutte le vacanze dei piloti

ROMA - In attesa di tuffarsi a pieno ritmo nella stagione 2023 , i piloti della MotoGP sono ancora in pieno relax impegnati a godersi gli ultimi scampoli di relax. E' stato sicuramente un Natale indimenticabile per il campione del mondo Francesco Bagnaia che ha chiesto la mano - ricevendo risposta positiva - alla sua fidanzata Domizia. Relax casalingo invece per lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro , pronto a veder crescere la propria famiglia grazie all'arrivo di due gemelli, mentre è stato un inverno all'insegna di neve, sci e snowboard per Luca Marini, Joan Mir, Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio.

Quartararo resta a casa

Vacanze a Saint Tropez per "El Diablo" Fabio Quartararo, che ha scelto di rimanere sulla riviera francese per la sua off-season, mentre Jack Miller si è dilettato nella pesca in Australia prima di partire verso la Nuova Zelanda con sua moglie Ruby. Incontri di alto livello per Marc Marquez che ha visto prima il portiere del Manchester United David De Gea per poi passare al connazionale e leggenda del tennis Rafael Nadal. Ha partecipato invece a uno show televisivo in patria il portoghese Miguel Oliveira.